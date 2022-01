Der Bericht der Landesumweltministerin ist bereits der vierte seit dem Unglück. Die Opposition im Düsseldorfer Landtag fordert Aufklärung und will wissen, warum Informationen in den vergangenen Monaten nur scheibchenweise durch Recherchen des WDR ans Tageslicht gekommen sind. "Die Einleitung von Löschwasser in den Rhein blieb in den Berichten an den Landtag mutmaßlich trotz besseren Wissens der Ministerin unerwähnt. Das ist ein für den Industriestandort fahrlässiges Verhalten", so der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, René Schneider.