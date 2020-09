Hundert Tage nach ihrem Amtsantritt hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Führungsanspruch Europas in der Welt betont. "Das Bestreben, eine Führungsrolle in dieser sich verändernden Welt zu übernehmen, ist die treibende Kraft dieser Kommission", schrieb von der Leyen in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt". Dies sei "die Aufgabe und Chance für unsere neue Generation".