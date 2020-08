Die Zukunft des Landes sieht Woertz eher skeptisch: "Das System der Zentralbank, eine Dollarbindung zu haben und sehr hohe Zinsen anzubieten, um so ausländisches Kapital anzuziehen und das an den Staat weiter zu verleihen, glich einem Pyramidenspiel und ist kollabiert". Die Zeiten, in denen es funktioniert habe, seien jetzt vorbei: