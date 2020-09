Diese setzten Tränengas und Pfefferspray ein. Diab grüßte die Protestierenden in den Straßen und schwor, zu «arbeiten, um eure Forderungen zu erfüllen». In einer Rede an die Nation fügte er hinzu, dass sein Kabinett die erste Regierung des Libanons sei, die ausschließlich aus Technokraten bestehe, die keine politischen Bindungen hätten und nicht parteiisch seien. Diab war bisher Professor an der Amerikanischen Universität in Beirut.