Es scheint, als habe die lebensfrohe Metropole am Mittelmeer ihr Leben verloren. In den Cafés und Bars, wo sich sonst junge Libanesen drängen, sind gerade einmal ein paar Tische besetzt, viele Restaurants und auch Luxusläden haben geschlossen. Der Libanon, das zeigt sich vor allem in den schönsten Ecken, steht am Scheideweg.