Bei Zusammenstößen an der Grenze zwischen Libanon und Israel sollen nach Berichten der libanesischen Agentur NNA zwei Demonstranten aus dem Libanon ums Leben gekommen sein. Ein 21-Jähriger sei durch Panzerfeuer getroffen worden, nachdem er mit Dutzenden anderen am Freitag über den Grenzzaun auf israelisches Gebiet gelangte. Laut Augenzeugen wurde er am Bauch getroffen und starb später im Krankenhaus.