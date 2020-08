Der Grund: Im Prozess um den Mord an Hariri will das UN-Sondergericht in Den Haag sein Urteil verkünden. Die vier Angeklagten sind mutmaßliche Mitglieder der Hisbollah. Das Urteil ergeht allerdings in ihrer Abwesenheit. Denn Hassan Nasrallah, Hisbollah-Generalsekretär und damit der wohl mächtigste Mann im Libanon, hält seine schützende Hand über die Männer.