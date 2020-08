Wie die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" berichten, schrieb Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) derweil in einem Brief an Libanons Botschafter in Deutschland, Mustapha Adib-Abdul-Wahed, dass das Land bereit sei, schwerverletzte Patienten aus den überfüllten Krankenhäusern in Beirut in Nordrhein-Westfalen zu behandeln.