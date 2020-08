Zu den - laut einer Schätzung der UN - fünf bis sechs Millionen Libanesen kam in den vergangenen Jahren noch ein Heer von Flüchtlingen: Aus Syrien sollen bisher 1,5 Millionen Menschen im Nachbarland Schutz gesucht haben. Sie leben zumeist in Armut: in überfüllten Wohnungen, Garagen, Zelten, ohne Strom, Toilette und fließend Wasser.