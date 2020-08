Viele Libanesen geben Syrien die Schuld an dem Anschlag. Das Land hatte zu dem Zeitpunkt Truppen im Libanon stationiert. In Reaktion auf die Ermordung Hariris brach im Libanon die sogenannte "Zedernrevolution" aus, die im Abzug der syrischen Streitkräfte im April 2005 mündete. Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah-Organisation hat jede Verwicklung in das Attentat stets bestritten.