Position:

Emmanuel Macron setzte sich nach seinem Amtsantritt für eine friedliche Lösung des Konfliktes ein, und lud den Premierminister Sarradsch und seinen Kontrahenten Haftar im Juli 2017 zu Verhandlungen nach Paris. Frankreich erkennt die Sarradsch- Regierung offiziell an.



Interessen:

Frankreich führt einen Antiterrorkampf in der Sahelzone – und ist allein deshalb an einer Stabilisierung Libyens interessiert. Außerdem verfolgt der französische Ölkonzern Total wirtschaftliche Interessen in der Region. Weil General Haftar die Kontrolle über die wichtigsten Ölanlagen des Landes hat, setzte Paris in der Vergangenheit auf die Zusammenarbeit mit Haftars Truppen, schätzen Experten. Offiziell erkennt Paris die Regierung in Tripolis an. Frankreich betreibe „ein doppeltes Spiel in der Libyen-Politik“, meint ZDF-Korrespondent Peter Theisen.



Maßnahmen:

Experten gehen davon aus, dass die Franzosen die Nationale Libysche Armee Haftars nicht nur stillschweigend, sondern auch praktisch unterstützen, etwa durch Raketen- und Munitionslieferungen.