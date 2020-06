... ist Libyen-Expertin bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Sie arbeitet dort für das Team Mittlerer Osten und Nordafrika und hat den Konflikt in Libyen von Beginn an beobachtet.



Unter anderem hat Salah für HRW Menschenrechtsverletzungen gegen Geflüchtete in Libyen dokumentiert. In der Vergangenheit arbeitete Salah unter anderem in Algerien, dem Tschad und im Irak.

Bildquelle: privat