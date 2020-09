Wie fahrlässig war doch das Verhalten aller gewesen in den letzten Jahren. Obwohl Libyen Durchgangsland afrikanischer Migranten und Rückzugsort von Islamisten ist, hatte Europa keine gemeinsame Sprache gefunden, die den Vormarsch Haftars hätte aufhalten können. Macron und Putin unterstützten ihn sogar. Und Deutschland enthielt sich jeder Einmischung, was ja schon seit dem Sturz Gaddafis Merkels Haltung zu sein schien.



Europas Politik hatte über Jahre versagt. Merkel und auch die anderen Mächte hatten also einiges wiedergutzumachen jetzt in Berlin. Die Bundesregierung hat sich besonders ins Zeug gelegt aus purer Furcht vor politischer Unruhe daheim. Hunderttausende Menschen wollen von Libyen aus ihre Flucht fortsetzen. Das will die einstige "Flüchtlingskanzlerin" Merkel verhindern - eben durch diese Libyen-Politik.