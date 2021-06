Anderthalb Jahre nach einer internationalen Libyen-Konferenz in Berlin luden Bundesregierung und UN am Mittwoch zum zweiten Treffen ein. In der Abschlusserklärung verpflichteten sich die Türkei und andere Staaten zum Truppenabzug aus Libyen. Worum es in dem Konflikt geht, wie die Lage im Land ist und was bei der zweiten Libyen-Konferenz herausgekommen ist - ein Überblick.