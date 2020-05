Bis zum Ende des Fastenmonats Ramadan soll es im Kriegsland Libyen eine humanitäre Waffenruhe geben. Behörden könnten sich so auf den Kampf gegen das Coronavirus fokussieren. Das zumindest kündigte der libysche General Chalifa Haftar an. Die in der Hauptstadt Tripolis ansässige international anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch äußerte sich zunächst nicht.