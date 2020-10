UN-Sonderbeauftragte Stephanie Williams bei einer Pressekonferenz am Mittwoch

Quelle: dpa

Wie aus dem neuen Abkommen ein dauerhafter Frieden werden soll, wird Thema der ab dem 9. November in Tunesien laufenden Verhandlungen sein. Sie sollen eine Einheitsregierung und ein Kabinett hervorbringen, die im ganzen Land anerkannt werden.



An diesem Prozess sollen auch Vertreter der Zivilgesellschaft teilnehmen. In Genf waren zuletzt nur je fünf Militärvertreter beider Seiten beteiligt. Dieses Format war bei der Berliner Libyen-Konferenz im Januar vereinbart worden.