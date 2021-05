Deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in Xinjiang beschäftigten zwar selbst keine uigurischen Zwangsarbeiter, könnten aber von "günstigen Marktkonditionen" und Lieferketten chinesischer Zulieferunternehmen profitieren, heißt es in dem Gutachten, das die Grünen in Auftrag gegeben hatten.