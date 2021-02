Regierung einigt sich bei Lieferkettengesetz

Monatelang gab es Verhandlungen in der Bundesregierung, nun steht ein Kompromiss. Im Streit um ein Lieferkettengesetz zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards haben die drei beteiligten Ministerien einen Durchbruch erzielt. Die Ressorts von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einigten sich nach ZDF-Informationen auf einen gemeinsamen Referentenentwurf. Die drei Minister wollen den Kompromiss am Vormittag in Berlin vorstellen.