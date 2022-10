"Es geht um etwas für unser Land. Wir sind in einem Energie-Krieg, und ich bin froh, dass wir jetzt für diesen Winter alles an Stromerzeugung aus Kohle und aus Kernenergie am Netz haben. In der Tat, das war ein Prozess in den letzten Monaten, der war sehr schwerwiegend. Am Anfang gab es gar kein Verständnis für überhaupt nur ein Kernkraftwerk. Am Ende sind jetzt befristet für diesen Winter alle drei Kernkraftwerke am Netz.