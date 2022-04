Lindner hatte am Mittwoch an zahlreichen Veranstaltungen der Frühjahrstagung des IWF teilgenommen, ebenso an einem Treffen der G20-Gruppe. Am Abend hatte er noch Beratungen der G7-Gruppe der führenden Industrienationen geleitet. Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums sagten, Lindner sei regelmäßig vor und während der IWF-Tagung negativ getestet worden, nun aber in einem Schnelltest positiv.