Der Kernhaushalt der Bundesregierung, so Linder, sei von dieser Maßnahme nicht betroffen. "Für den Kernhaushalt, also für das, was wir in diesem Jahr vorsehen an regulären Ausgaben, haben wir einen klaren Plan. Der Plan entspricht den Eckpunkten der Vorgängerregierung, obwohl wir Steuerentlastungen vorsehen, die CDU/CSU und SPD nicht geplant haben."