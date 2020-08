Die Möglichkeit zu diesen Demonstrationen sei ein "Ausdruck der Stärke unserer Demokratie", sagt die Parteichefin der Linken. Allerdings müsse man in der Pandemie insbesondere an die gesundheitlich und sozial Schwachen in der Bevölkerung denken, die von Corona stärker betroffen seien, mahnt Kipping.