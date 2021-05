Es beginnt so hoffnungsvoll für die Linke in diesem Superwahljahr. Es sollte alles anders und besser werden mit dem frisch gewählten Frauen-Duo an der Spitze der Partei. Janine Wissler, die regelmäßig die Systemfrage stellt und Umverteilung mit Druck der Straße propagiert, zusammen mit Susanne Hennig-Wellsow, die die einstige Protestpartei mit Nachdruck auf die Regierungsbank bringen will. Die sonst so streitgewohnten Linken in ungewohnter Eintracht auf dem Krönungsparteitag im Februar.