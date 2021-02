Geboren in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern, zog die Familie in den 1980er-Jahren mit ihr nach Erfurt. Hier wurde Hennig-Wellsow Leistungssportlerin und legte ihr Abitur als Eisschnellläuferin ab. Disziplin, sagt sie, habe sie in dieser Zeit gelernt. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften kam die Kommunal- und Landespolitik. Seit 2013 führt sie die Linke in Thüringen, erst in der Opposition, dann in der Regierung.