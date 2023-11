Mit neuem Logo, neuer Kampagne und Neumitgliedern am Rednerpult wird in Augsburg die Losung "Wir sind wieder da" beschworen. Angesichts bescheidener Umfragewerte ist das derzeit eher Wunschdenken. Erstmal kommt an Nikolaus das Fraktions-Aus. Eine Niederlage, so nennt das Noch-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch in seiner Rede.