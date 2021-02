Bleibt noch die Klimafrage. Viele Linke sind fasziniert von der Radikalität der "Fridays for Future"-Bewegung. "Da können wir als Partei, die den Kapitalismus überwinden will, gut anknüpfen", hat Janine Wissler mal gesagt. Gleichzeitig will die Partei auch wählbar sein für diejenigen, die um den Erhalt ihrer Industriearbeitsplätze kämpfen.