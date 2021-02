Die Stimmen, die Hennig-Wellsow fehlen, bekommt vor allem der Gegenkandidat Reimar Pflanz aus Brandenburg (19,4 Prozent), der eigentlich nur antritt, um einen einzigen Punkt zu machen: Die Linke solle auf gar keinen Fall regieren, nur in der Opposition könne sie sich treu bleiben. Was aber sagen die 70,5 Prozent für Hennig-Wellsow über die Stimmungslage in der Partei? Wären dann über zwei Drittel mit an Bord, wenn sie Kurs setzt Richtung Grün-Rot-Rot?