In berauschendem Tempo stürmt Wissler an die linke Spitze: mit 23 Jahren Gründungsmitglied der WASG, die sich 2007 mit der PDS zur Linken verband. Seitdem ist Janine Wissler im Bundesvorstand, 2008 zieht sie als jüngste Abgeordnete in den hessischen Landtag ein und wird kurz darauf eine der beiden Fraktionsvorsitzenden. Knapp gescheitert damals eine rot-grüne Minderheitsregierung mit Andrea Ypsilanti (SPD) unter linker Duldung. Knallhart, präzise und detailliert ihre Fragen im NSU-Untersuchungsausschuss; mehr als einmal fühlen sich Behördenvertreter, Ermittler und Ministeriale von Wissler vorgeführt.