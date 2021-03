In Sachen Corona-Pandemie-Bekämpfung muss endlich auch die Arbeitswelt miteinbezogen werden, fordert die Ko-Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Viele Menschen würden normal zur Arbeit gehen - in Großraumbüros, Callcenter oder Fertigungshallen. Doch "dort finden Infektionen statt", so Wissler. Daher brauche es - wo immer es möglich ist - eine Verpflichtung zum Homeoffice und eine "vernünftige Teststrategie".