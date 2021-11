An Sahra Wagenknecht kommt in ihrer Partei niemand vorbei. Nicht, weil sie so präsent wäre in der Fraktion. Nein, sie ist es vor allem in den Medien. Es ist das Erfolgsmodell Wagenknecht: die 'abweichende Meinung'. Damit macht sie es der Linken schon seit Jahren schwer. Manche in der Partei sagen, sie versuche die Position der Linken über die Medien zu verschieben.