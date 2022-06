Heidi Reichinnek (34) ist seit 2018 Landesvorsitzende in Niedersachsen. Seit September 2021 sitzt sie im Bundestag und ist frauenpolitische Sprecherin der Fraktion. Ihre Kandidatur begründet sie gegenüber ZDFheute damit, dass sie eine Alternative zu Wissler sein will: "Ich habe mich in der Tat relativ spontan entschieden zu kandidieren, weil ich gesagt habe: Wenn wir eine Erneuerung wollen, dann braucht es eben auch neue Köpfe. Das muss dann auch nach außen ausgestrahlt werden. Und deswegen habe ich gedacht: Okay, wenn Janine Wissler wieder kandidiert, dann möchte ich, dass der Parteitag eine andere Wahl hat."

Für Reichinnek spricht: Sie ist das "neue Gesicht" der Linken. Sie macht aus der Wahl auf dem quotierten Frauen-Platz eine Wahl mit Alternative: Wer Wissler nicht will, wählt Reichinnek. Sie hat viele Sympathien im linken Jugendverband solid.

Gegen Reichinnek spricht: Sie ist seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur blass geblieben. Was sie will, wofür sie steht, ist vielen in der Partei (noch) nicht klar. Die Gegen-Wissler zu sein, ist noch keine Strategie, um eine Partei zu führen.