Das heiße auch, "dass die Krisengewinner wie Amazon zur Kasse gebeten werden müssen", so Wissler. Olaf Scholz hingegen habe als Bundesfinanzminister "immer wieder auf die schwarze Null hingewiesen" und so seien Investitionen im Klimaschutz und im Bereich Soziales ausgelassen worden. Zwar hätte die SPD nun auch "gute Dinge" in ihrem Wahlprogramm, aber an der Umsetzung mangele es. "Da hat die SPD ein Glaubwürdigkeitsproblem. Respekt darf kein leeres Versprechen sein. Respekt und Solidarität müssen wir auch leben."