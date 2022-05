ZDFheute: Es gibt jetzt den Vorwurf des strukturellen Sexismus in Ihrer Partei. Haben Sie Sexismus selbst erlebt?



Reichinnek: Bei mir hält sich das zum Glück sehr in Grenzen. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Spruch. Da ist natürlich immer eine Frage: Wer nimmt was wie auf? Und was ist wie gemeint? Das muss man dann klären, aber mich persönlich hat es bisher zum Glück noch nicht so sehr betroffen. Ich kenne aber Genoss*innen, bei denen es so war.