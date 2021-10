Gysi: Erstens haben wir als bundesweite Partei die Ostidentität verloren. Das zweite ist: Nach 1990, nach der Einheitspartei SED, war unsere Vielfältigkeit ein Gewinn, aber jetzt wird sie zu einem Problem. Die einen wollen dahin, die anderen wollen dahin, so dass wir nicht genügend kenntlich sind. Und drittens: Wir müssen darüber nachdenken, mit welchen Fragen wir uns in erster und in zweiter Linie beschäftigen. Im Mittelpunkt unserer Politik muss immer die soziale Frage stehen.