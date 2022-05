Linkspartei erstarrt im "Weiter so"

In den nächsten Tagen will Janine Wissler ein Team zusammenstellen, mit dem sie sich zur Wahl stellt. Weitere Kandidaturen werden wohl in der nächsten Woche bekannt. Vom 24. bis 26. Juni soll dann in Erfurt das Programm beschlossen werden, das in Zukunft Parteilinie sein soll - und die Parteispitze neu gewählt werden.