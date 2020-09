Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag

Quelle: dpa

"Die bösen Geister der Vergangenheit zeigen sich heute in neuem Gewand", sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede. "Ich fürchte, auf all das waren wir nicht genügend vorbereitet - aber genau daran prüft uns unsere Zeit", heißt es weiter. Diese Prüfung müsse Deutschland bestehen: "Das sind wir der Verantwortung vor der Geschichte, den Opfern und auch den Überlebenden schuldig." Steinmeier wünschte, er könne 75 Jahre nach dem Ende des Holocaust sagen, dass die Deutschen verstanden hätten. Er könne es aber angesichts der Drohungen gegen Juden, dem Anschlag in Halle und Angriffen auf Politiker und Journalisten nicht.



"Wir vergessen nicht, was geschehen ist! Wir vergessen auch nicht, was geschehen kann", sagte Steinmeier an den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin gerichtet. Dabei versprach der Bundespräsident, Deutschland stehe an der Seite Israels. "Die Versöhnung ist eine Gnade, die wir Deutsche nicht erhoffen konnten oder gar erwarten durften", sagte das deutsche Staatsoberhaupt.