Flüssiggas : Lubmin und Stade bekommen LNG-Terminals

"Mit diesem Anspruch werden wir nun auch in Stade starten", meinte Lies zu dem Zeitplan. "Ziel ist es, alle notwendigen Vorkehrungen im Spätsommer 2023 getroffen zu haben." Weitere Finanzierungsgespräche mit dem Bund seien geplant. In Wilhelmshaven peilt Niedersachsen einen Betriebsstart zum 21. Dezember an. Die Schwimmanlagen sollen so lange eingesetzt werden, bis es feste Terminals an Land gibt.