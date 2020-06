Debatte ums Lobbyregister - die Positionen

Die Union will nach Angaben von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Einführung eines Lobbyregisters für den Bundestag mittragen. "Wir brauchen mehr Transparenz und deshalb noch in dieser Legislaturperiode ein vernünftiges Lobbyregister", sagte Ziemiak der "Bild am Sonntag". Die Regeln müssten laut Ziemiak verfassungsrechtlich einwandfrei sein.