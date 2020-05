Phase zwei im Kampf gegen das Coronavirus soll im Mai mit dem Anlaufen der Arbeit in vielen Produktionsbetrieben, ob Mode, Textil, Bau oder Auto, beginnen. Für die 60 Millionen Menschen soll es dann etwas mehr Freiheiten geben: etwa beim Sport draußen und für Besuche bei Verwandten in der eigenen Region. Für persönliche Treffen und für das Nutzen von Bussen und Bahnen fordert Rom das Tragen von Atemschutzmasken. Selbst in Familienrunden bleibe der Abstand von einem Meter wichtig.