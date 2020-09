EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie will die EU-Kommission die Haushaltsregeln lockern. "Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Auf Anfrage hieß es später, die Abstimmungen liefen noch. Das in mehreren Sprachen verbreitete Video wurde zunächst wieder zurückgestellt.



Nationale Regierungen dürften dann unbegrenzt in die Wirtschaft investieren.