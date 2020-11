Begiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke. Archivbild

Quelle: Pool Sebastien Pirlet/BELGA/dpa

Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke hat die in Deutschland geplanten Lockerungen der Corona-Regeln über Weihnachten kritisiert. "Wenn es etwas gibt, was das Virus mag, dann sind das Feste, vor allem mit wechselnden Teilnehmern", sagte Vandenbroucke.



Ministerpräsident Alexander De Croo rät von Reisen in rote Zonen im Ausland ab und kündigte Kontrollen an den belgischen Grenzen an. Anschließend soll stichprobenartig geprüft werden, ob die geforderte Quarantänezeit eingehalten wird.