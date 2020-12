In Bayern will das Kabinett am Sonntag per Videoschalte über weitere Maßnahmen beraten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor anklingen lassen, dass er einen härteren Kurs für notwendig erachtet. Die Verlängerung des Teil-Lockdowns reiche nicht aus, um die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig zu senken.