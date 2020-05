Der 55-jährige Tory-Politiker Johnson hatte sich in den vergangenen zwei Wochen auf dem Landsitz Chequers erholt. Zuvor musste Johnson nach der Infektion eine Woche im Krankenhaus verbringen, drei Tage sogar auf der Intensivstation. Erst am Sonntagabend war er wieder in den Regierungssitz Downing Street zurückgekehrt. Als sein Stellvertreter fungierte in der Zeit Außenminister Dominic Raab. Das Vereinigte Königreich ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.