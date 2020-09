DGB-Chef Reiner Hoffmann auf einer Kundgebung. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, hält die geplanten Not- und Schutzschirme der Regierung in der Corona-Krise für löchrig. Für Beschäftigte, insbesondere für Arbeitnehmer in sozialen Einrichtungen, werde mit den geplanten Maßnahmen zu wenig getan, sagte Hoffmann. Das Paket soll nächste Woche beschlossen werden.



Gut sei es zwar, Kurzarbeit zu vereinfachen. Durch das Kurzarbeitergeld, das in der Regel 60 Prozent des Lohns beträgt, entstünden aber Lohneinbußen von bis zu 40 Prozent.