Viele Frauen in Großbritannien fühlen sich von Staat und Gesellschaft im Stich gelassen. Erst am Freitag war der in einem Waldstück in der Grafschaft Kent gefundene leblose Körper der zuvor als vermisst gemeldeten 33-jährigen Sarah E. identifiziert worden. Ein 48 Jahre alter Polizist steht unter Verdacht, sie entführt und ermordet zu haben.