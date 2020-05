Noch am selben Abend stellte Markus H. das Video mit Lübckes Worten ins Netz. Dort brach eine Hasswelle gegen Walter Lübcke los. Stephan Ernst kommentierte das Video in einer SMS an seine Mutter mit den Worten: "Hallo Mama, schau dir das an! Da siehst du, wie weit sich dieser Abschaum von Volksverrätern von uns entfernt hat." In den Ermittlungsakten heißt es, Stephan Ernst sei auf der Bürgerversammlung klar geworden, dass Lübcke "ein Volksschädling" sei, der "beseitigt werden" müsse.