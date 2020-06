Zuletzt trat er 2009 strafrechtlich in Erscheinung. Er stürmte mit "Autonomen Nationalisten" in Dortmund eine Gewerkschaftskundgebung und erhielt wieder eine Bewährungsstrafe. Seitdem werden ihm keine weitere Taten zur Last gelegt. Er verschwand vom Radar der Ermittlungsbehörden und des Verfassungsschutzes.