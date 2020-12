Zur gesellschaftlichen Dimension führte die Bundesanwaltschaft aus, nicht nur der Mitangeklagte Markus H. habe zur Ermordung beigetragen, sondern auch das allgemeine Klima des Hasses. Ohne Unterstützung offline und online sei die Tat nicht denkbar gewesen, so die Bundesanwaltschaft. Damit spielt sie auf Hass- und Gewaltaufrufe gegen Lübcke im Internet an. Zu diesen kam es nach einer Rede von Lübcke im Jahre 2016, in der er seine Flüchtlingspolitik rechtfertigte.