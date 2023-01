Damit sich die Welt um nicht mehr als 1,5 Grad aufheizt, verbleibt ein Budget an CO2, das global noch ausgestoßen werden darf. Der Weltklimarat hat in seinem jüngsten Bericht neue Zahlen dazu veröffentlicht, die sich über den Anteil der Deutschen an der Weltbevölkerung auf Deutschland umrechnen lassen. So ergibt sich eine Menge an CO2, die Deutschland maximal noch ausstoßen darf, um eine zusätzliche Erwärmung um mehr als 1,5-Grad zu verhindern.