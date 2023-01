Es sind Szenen, die an Schlachten im Mittelalter oder dem "Herrn der Ringe" erinnern: Auf einem weitläufigen Feld aus Schlamm stehen sich Tausende Demonstranten und hunderte Polizisten in langen Reihen gegenüber. Nahe der Ortschaft Lützerath haben am Samstag erneut Menschen gegen die Räumung der Siedlung und deren drohende Abbaggerung für den Braunkohleabbau demonstriert. Die Veranstalter sprachen am Nachmittag von 35.000 Demonstrierenden, die Polizei gab die Zahl mit bis zu 10.000 an.